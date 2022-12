Sciopero degli ispettori del lavoro savonesi: “Organico all’osso e senza dotazioni per i controlli”

Gli Ispettori del Lavoro di Savona riuniti in assemblea il 6 dicembre hanno dato pieno sostegno alla proclamazione dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali previsto per la giornata del 12 dicembre.

Negli ultimi anni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha visto ridurre drasticamente – del 50% – la propria dotazione di organico, sia nei profili di Ispettore, ordinario e tecnico, sia nei profili amministrativi.

Come spiegano Domenico Mafera Segretario Cisl Fp Liguria e Giancarlo Bellini Segretario Fp Cgil Savona: “Ciò comporta necessariamente meno controlli sul territorio, un maggior impegno e un supporto del personale ispettivo anche in attività amministrative per poter adempiere alle numerose competenze attribuite agli uffici.”

“A pagarne le conseguenze sono i lavoratori di tutti i settori produttivi per la minor tutela e le aziende, per la mancata regolazione del mercato del lavoro, oltre che la messa a rischio uno degli obiettivi del PNRR che chiede l’aumento del 20% delle ispezioni entro il 2024”.

Proseguono i rappresentanti sindacali, Bellini e Mafera, “un altro aspetto critico è rappresentato dalle dotazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, dalla mancanza di telefoni cellulari, tablet, applicativi efficienti ecc…”.

“Al Governo diciamo – al di là di tante parole – la lotta al lavoro nero, precario e sfruttato, il contrasto agli incidenti mortali sui luoghi di lavoro e l’efficacia delle politiche attive del lavoro si possono realizzare solo attraverso nuove assunzioni e investimenti anche economici sul personale dell’Ispettorato del Lavoro, e dell’Anpal, così da conseguire la piena valorizzazione delle risorse umane disponibili e rendere più attrattivi questi Enti per i giovani che partecipano ai concorsi”.

“Viceversa la situazione si è aggravata negli ultimi mesi a causa del mancato adeguamento dell’indennità di amministrazione, già riconosciuto a tutte le amministrazioni dello Stato, tranne che all’Ispettorato del Lavoro e all’Anpal” concludono.