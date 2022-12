Schianto frontale sull’Aurelia a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Una donna di circa 40 anni questa sera qualche minuto prima delle 20 è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale sull’Aurelia a Pietra Ligure.

A scontrarsi frontalmente sull’Aurelia, nei pressi del ponte sul Maremola, sono state due auto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca di Borgio e l’altra di Pietra Soccorso, oltre ai vigili del fuoco. La donna è stata portata al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Solo lievi ferite per l’occupante dell’altro veicolo, portato in ospedale in codice verde.