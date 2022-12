Scherma, al maestro Federico Santoro la Palma di Bronzo del Coni

Savona. Al Maestro Federico Santoro la Palma di Bronzo al merito sportivo. Al suo attivo 30 partecipazioni a prove di Coppa del Mondo, diverse medaglie a Campionati Europei e 7 titoli Italiani. Nella giornata di domenica il CONI Nazionale, per mano del Delegato Provinciale Roberto Pizzorno, ha consegnato al Maestro di scherma Federico Santoro la Stella di Bronzo al merito sportivo per i risultati ottenuti in questi anni dai suoi atleti in campo nazionale e internazionale.

Alla cerimonia che si è tenuta presso il Palascherma G. Faldini erano presenti anche l’Assessore allo Sport di Savona Francesco Rossello e il Delegato CONI per la scherma Paolo Bracco.

“Sono 25 anni circa di carriera magistrale – attacca il Maestro Santoro – e riguardandomi indietro, rimango anch’io a volte sorpreso per i risultati raggiunti. Le 40 finali ai Campionati Italiani, i titoli Italiani e le numerose partecipazioni a prove di Coppa del Mondo sono davvero ricordi che ancora oggi mi emozionano. Uno dei ricordi più recenti è sicuramente quando durante il riscaldamento prima di una Prova di Coppa del Mondo Assoluta a Parigi, ho dato lezione alla mia allieva Costanza Catarzi, con a fianco l’Olimpionica Arianna Errigo, seguita in quell’occasione dal Maestro Tito Tommasini, il Maestro di Valentina Vezzali per intenderci. Beh in quel momento ero davvero orgoglioso per quello che stavo facendo, il contesto raggiunto e mi son detto, guarda un po’ dove sono arrivato.”

Ripercorrendo le tappe a 29 anni il Maestro Santoro ottiene il suo primo titolo Italiano con Camilla Manca, che l’anno prima aveva raggiunto il podio sempre ai Campionati Italiani, qualche anno dopo Isotta Peira diventa la sua prima atleta a vestire la maglia della Nazionale, di spada in questo caso. E poi da lì via via sono arrivate le altre convocazioni, i titoli Italiani ed Europei e le varie prove di Coppa del Mondo, la serie A2 conquistata dalla squadra di fioretto maschile. “Vorrei poter citare tutti i miei atleti e il loro talento, grazie al quale ho costruito la mia carriera magistrale – dice il Santoro – perché senza il talento dell’allievo, il Maestro non è che possa fare miracoli, ma sono davvero tantissimi e non finirei più e comunque li porto tutti quanti nei miei ricordi e soprattutto con loro ho mantenuto un rapporto di grande affetto e questo è motivo di grande soddisfazione

E sul suo futuro, il maestro Santoro dichiara: “Adesso mi piacerebbe come obiettivo, diffondere il più possibile la scherma nella provincia savonese, grazie all’apertura delle nostre sedi a Loano e Varazze e costruire la classe magistrale del futuro che possa fare conoscere la scherma a più ragazzi possibili. Dopodiché, se dovesse uscire fuori qualche altro talento, chissà che non possa aggiungere ancora qualcosa ai miei ricordi”.