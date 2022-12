“Scegliete regali non macchiati da crudeltà e ecocompatibili”: il monito dell’Osservatorio Animalista

Savona. Ecco i suggerimenti dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) per festeggiare un Natale 2022 “all’insegna della bontà, scegliendo regali non macchiati dalla crudeltà verso ogni essere vivente ed ecocompatibili”.

“Non comprate pellicce od oggetti in pelle; non acquistate generi legati allo sfruttamento del lavoro nero o minorile; non regalate armi agli adulti e armi-giocattolo ai bambini; scegliete cosmetici e profumi ‘cruelty free’ ovvero NON testati su animali”.

“Non regalate animali esotici (tartarughe, pappagalli, pesci, etc.); se decidete di regalare (o regalarvi) un animale domestico (cane o gatto) sceglietelo tra gli animali di un canile comunale o di uni rifugio per cani e gatti; evitate inutili imballaggi per abbellire i vostri regali”.

“Celebrate i pranzi e le cene natalizie boicottando i menu che comportano sofferenze ed uccisioni di animali; preferite le gustose pietanze vegetariane delle tradizioni locali e, ricordate, esistono saporite carni vegetali che, malgrado le dichiarazioni del ministro Lollobrigida, sono buone e sane. E risparmiate soprattutto pesci e crostacei: il loro consumo in Italia è raddoppiato in vent’anni, mentre le specie animali marine pescate nel Mediterraneo e negli oceani sono tutte in preoccupante rarefazione”.