Sbatte contro un palo ed esce di strada: 49enne di Celle perde la vita in drammatico incidente stradale

Celle Ligure. E’ costato la vita al cellese Igor Negri, 49 anni appena compiuti, il drammatico incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Trino Vercellese.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21 l’auto su cui Negri viaggiava con il figlio di 19 anni ha centrato in pieno un palo di cemento e poi è uscita di strada (la Sp34, in località Lucedio) andando a fermarsi in un prato adiacente la carreggiata.

Per l’uomo, che giusto il 3 dicembre aveva compiuto gli anni, non c’è stato nulla da fare. Il figlio, invece, è stato trasportato in ospedale.

Una scomparsa che lascia il paese senza parole. Igor a Celle era conosciuto e stimato da tutti. “Un ragazzo d’oro, impossibile che non ci sia più”.

Igor era l’aiuto cuoco di un ristorante di via Pescetto. Lavorava qui insieme all’affezionata sorella Tiziana, che è immediatamente corsa nel vercellese. Molto legato anche al fratello. Tre ragazzi conosciuti in paese.

“Solare, sempre. Stimato da tutti – racconta a IVG.it più di una persona – Faceva la spesa per il locale nei vari negozi. Era un piacere vederlo, ogni giorno. Siamo senza parole”.