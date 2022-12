Savona, visita del vescovo Marino ai pazienti dell’ospedale San Paolo e liturgia nella cappella

Savona. Nei prossimi giorni il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino presiederà le messe per la solennità di Natale in diversi luoghi della città della Torretta.

Giovedì 22 dicembre alle 11 celebrerà la liturgia nella cappella dell’ospedale San Paolo, nel quartiere Valloria, dove si recherà anche per far visita ai pazienti ospitati in alcuni reparti.

Venerdì 23 dicembre al mattino officerà il rito presso la Rsa “Santuario”, struttura extra-ospedaliera della rete dell’Asl 2, sita accanto alla basilica di Nostra Signora di Misericordia.

Domenica 25 dicembre alle 10:30, nella cattedrale di Nostra Signora Assunta (nel centro storico), si terrà invece il pontificale.