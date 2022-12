Savona, si conclude il congresso di Filt Cgil: “Su Funivie prospettive drammatiche. Da Regione nessun interesse”

Savona. Si conclude questa mattina il congresso della Filt Cgil Savona nell’aula magna della scuola edile di Savona.

E’ stata l’occasione per ricordare le vertenze su Funivie e Tpl. Per quanto riguarda Funivie “è necessario avere un incontro con il ministero prima possibile per la questione degli ammortizzatori sociali e il rilancio dell’infrastruttura”, ha sottolineato Simone Turcotto, segretario provinciale Filt Cgil uscente. Turcotto chiama in causa Autorità Portuale per il commissariamento dell’infrastruttura. “Siamo molto preoccupati perchè ad oggi le prospettive sono drammatiche. E la Regione non se ne interessa”, ha concluso Turcotto.

Per quanto riguarda Tpl Linea, invece, la Filt Cgil è in attesa di risposte dal prossimo consiglio provinciale: venerdì, infatti, dovrebbe essere approvato il contratto di servizio. “Da quel passaggio – sottolinea Turcotto – dipende l’iter dell’affidamento in house del servizio, questi sono gli ultimi giorni utili per portare avanti la procedura. Altrimenti si rischia di finire all’affidamento privato tramite gara“.

La conclusione del congresso di Fiom ieri e di Filt oggi precede lo sciopero generale in programma il 16 dicembre contro la manovra finanziaria del governo Meloni. “Oggi siamo qui per fare un bilancio dei 4 anni passati e decidere cosa vogliamo fare nei prossimi – ha detto Laura Andrei, segretario regionale Filt Cgil -. In manovra non ci sono risorse per il trasporto pubblico e sui servizi sociali in generale, non essendoci finanziamenti aggiuntivi le aziende sono a rischio. Non si può migliorare il servizio con le sole risorse del Pnrr, perchè avremo più infrastrutture e mezzi nuovi ma mancheranno i soldi per garantire il servizio“.