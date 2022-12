Savona sconfitto, mister Frumento: “Nodi venuti al pettine, ma in settimana altri rinforzi”

Chi di episodi ferisce di episodi perisce. Il Savona ha disputato fino a ieri un ottimo campionato viste le premesse: squadra solida e brava a portare a proprio favore le gare sfruttando gli episodi e la qualità dei suoi interpreti. Contro la Letimbro, l’episodio sfortunato dell’autogoal di Quintavalle ha indirizzato la partita. Tuttavia, i gialloblù di mister Oliva hanno meritato la vittoria dato che si sono fatti preferire sia sul piano del gioco sia sul piano agonistico. I campanelli d’allarme che ha fatto risuonare la sconfitta per 2 a 0 contro i gialloblù verranno ascoltati e dovrebbero portare a nuovi colpi di mercato.

“La Letimbro – commenta mister Ermanno Frumento – ha vinto meritatamente giocando una grande partita. Faccio i complimenti al mio amico Maurizio Oliva. Prima o poi ci sarebbe dovuto capitare. Nelle scorse partite ci sono girate tante cose bene mentre oggi qualche episodio è andato storto, ma tengo a ribadire che la Letimbro ha vinto con merito. Qualcuno dei nostri giocatori ha risentito a livello fisico. Cercheremo di risolvere i nostri problemi”.

La scorsa settimana è arrivato il giovane Fasce, ieri in campo dal primo minuto, ma serve nuova linfa per dare fiato a chi ha tirato la carretta fino a questo momento. Prosegue Frumento: "Cercheremo di trovare rinforzi nel corso della settimana. Ci impegneremo in questo perché i ragazzi ci mettono sempre l'anima. Oggi qualcosa non ha funzionato e dobbiamo cercare di risolvere questi problemi. Qualcosa c'è che bolle in pentola. Finché non sono tesserati non è giusto parlarne".