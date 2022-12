Savona. Premiati gli atleti della Nazionale Italiana Assoluta di nuoto sincronizzato che hanno conquistato le medaglie ai campionati mondiali di Budapest ed ai campionati europei di Roma e della Nazionale Italiana Juniores che hanno conquistato le medaglie ai campionati mondiali Juniores in Canada.

Alla premiazione, avvenuta nell’atrio della piscina Zanelli di Savona, presenti il prefetto Enrico Gullotti, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il presidente della Rarinantes Daniele Polti, il consigliere provinciale Sara Brizzo, il presidente pronviciale del Coni Savona Roberto Pizzorno, le atlete della nazionale italiana savonesi Federica Sala, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna, Marta Murru, Francesca Zunino e Enrica Piccoli (Montebelluna), Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto), Veronica Gallo (Plebiscito), Gemma Galli (Busto Nuoto), Marta Iacovacci (Aurelia Nuoto).

Premiazioni per l’argento ai campionanti mondiali di Budapest (bronzo libero combinato e squadra tecnica) e ai campionati europei di Roma (libero combinato, squadra tecnica e squadra libera). Inoltre, Costanza Ferro aigli Europei di Roma ha portato a casa 2 medagli di bronzo nel duo tecnico e libero; Linda Cerruti due medaglie di bronzo nel duo tecnico e libero, 2 medagli d’argento nel solo tecnico e libero. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggero premiati per l’oro nel duo tecnico e libero.

L’artista e ceramista Paolo Giallombardo ha donato alcune opere di ceramica da lui realizzate alle atlete. “Mi trovo di fronte ad atlete che hanno raggiunti risultati importanti. Sarà un onore assistere alla premiazione e sono felice di essere presente”, ha commentato Polti.

Brizzo aggiunge: “Essere premiati a casa fa piacere a tutti. Ci vuole costanza, tenacia per raggiungere certi risultati. Ed è un grande risultato per tutta la nostra provincia”. Fa eco l’assessore Rossello: “È sempre una gioia essere qua, è sempre molto importante non dare per scontate delle premiazioni perché bisogna sempre pensare che dietro ai risultati c’è un grandissimo lavoro”.

Savona, premiazione nuoto sincronizzato

Polti coglie l’occasione per fare una promessa: “Credo che la città non sia a conoscenza della vera importanza di questa azienda (riferendosi alla Rarinantes). Ritengo che ci sia poca consapevolezza nella città nel sapere cosa rappresenta la Rarinantes. Mi sono proposto di far conoscere a tutti i savonesi di questa realtà”.