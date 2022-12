Savona, nella chiesa di Sant’Andrea il tradizionale concerto di Santa Lucia

Savona. L’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche è lieta di invitare il caloroso pubblico al tradizionale Concerto di Santa Lucia, che si svolgerà lunedì 12 dicembre alle ore 21:00 nella Chiesa di Sant’Andrea a Savona. Evento gratuito organizzato all’interno della rassegna del Festival Internazionale di Musica di Savona.

Per l’occasione sarà proposto il quartetto di fiati dell’Orchestra del Teatro di Genova: Francesco Loi al flauto, Valeria Serangeli al clarinetto, Fabio Uscidda al corno e Luigi Tedone al fagotto. Quattro strumentisti di grande caratura che si cimenteranno nell’esecuzione di alcuni quartetti di Rossini, inizialmente pensati dall’autore per una formazione di archi, ma poi pervenuti ad una versione anche per fiati. Sono lavori giovanili che Rossini scrisse a 12 anni e già lasciano trasparire con nettezza quella freschezza e originalità che gli apparterranno in età adulta. Ascolteremo inoltre alcune celebri ouvertures da opere molto note al grande pubblico.

Francesco Loi è dal 2000 il primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova ed è stato anche primo Flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell’orchestra del Teatro Alla Scala di Milano. Ha partecipato a festival internazionali come L’Emilia Romagna Festival, il festival di Erl in Austria, il Gonjiam Flute Festival di Seoul.

Valeria Serangeli è il primo clarinetto solista nell’Orchestra del Carlo Felice dal 2002. In passato ha suonato con grandi orchestre sia in veste di primo clarinetto che di clarinetto piccolo. Vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio, è stata diretta dalle bacchette più prestigiose fra cui Lorin Maazel, Kurt Masur, Giuseppe Sinopoli, Gary Bertini, Riccardo Muti.

Fabio Uscidda è secondo Corno presso il Teatro Carlo Felice dall’ottobre 2000 e ha collaborato con le principali istituzioni lirico-sinfoniche italiane, tra cui Orchestra Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio musicale Fiorentino, Orchestra della RAI di Torino e Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”, sotto la direzione di bacchette del calibro di R.Muti , G. Pretre,

R. Chailly, W. Sawallisch, G. Sinopoli, C.M. Giulini, G. Gavazzeni e D. Gatti.

Luigi Tedone ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Paganini” dove si è diplomato nel 1985. È entrato come primo fagotto nell’Orchestra RAI di Torino nel 1990 e l’anno dopo nell’Orchestra del Carlo Felice. Oggi svolge anche diverse attività in formazioni cameristiche e ha registrato per Dynamic, ARTS, EGF, Videoradio.

Lunedì 12 dicembre 2022, ore 21:00 Chiesa di Sant’Andrea, Savona. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu o via WhatsApp al numero +39 388 7963340.

PROGRAMMA

Gioacchino Rossini (1792-1868):

Il Turco in Italia – Ouverture

Quartetto n. 1 per flauto, clarinetto, fagotto e corno

I – Allegro moderato

II – Andante

III – Rondò. Allegro

L’Italiana in Algeri – Ouverture

Quartetto n. 4 per flauto, clarinetto, fagotto e corno

I – Allegro vivace

II – Andante

III – Rondò. Allegro

Il Barbiere di Siviglia – Sinfonia