Savona, manutenzione del ponte alla foce del Letimbro e del viadotto di corso Svizzera: lavori per 200mila euro

Savona. Saranno eseguiti interventi di ripristino sul viadotto di corso Svizzera e sul ponte alla foce del Letimbro a Savona. I lavori dureranno 120 giorni e avranno un costo di 200mila euro.

La passerella ciclo pedonale che collega i giardini del Prolungamento con l’area di via Cimarosa e del ristorante Green – viene ricordato nella relazione generale allegata – è stata progettata nel 1981 e collaudata nel 1982, poi distrutta dall’alluvione del 22 settembre 1992. Dopo questo evento, è stata riprogettata e collaudata nel 1998.

In merito al ponte pedonale alla foce del torrente si legge ancora nella relazione tecnica che “le ringhiere sono completamente ossidate, non adeguate e non più vincolate alla struttura”. Inoltre sono rilevati problemi di infiltrazione d’acqua a causa della “mancanza dei giunti di pavimentazione, della soletta non impermeabilizzata, e dell’assenza della regimazione della acque di piattaforma”.

Tra gli interventi previsti dal progetto la rimozione della ringhiera e l’installazione di una nuova.

Il passaggio era stato chiuso per un mese e mezzo nell’estate 2021 per controlli sulla sicurezza dell’infrastrurrura dopo la segnalazione da parte di una signora secondo la quale il ponte vibrava in modo marcato. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, le ringhiere erano stato protette dalle transenne e ponte è stato riaperto in attesa degli interventi di restyling.