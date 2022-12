Savona, la mostra di Sandro Lorenzini “diventa” un libro

Savona. E’ stato presentato oggi pomeriggio nella sala rossa del Comune di Savona il catalogo “Lorenzini scultore della terra. Da Savona al mondo”. Così l’omonima mostra inaugurata nel museo della Ceramica a fine ottobre “diventa” libro. Presenti Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Luciano Pasquale, Presidente Fondazione Museo della Ceramica, Sandro Lorenzini, artista, Luca Bochicchio, curatore, Daniele Panucci, curatore, Riccardo Giorgio Zuffi, Professore di psicologia delle organizzazioni e dei consumi.

Il volume, a cura di Luca Bochicchio e Daniele Panucci, edito da Electa, riassume con tavole delle opere e testi critici la mostra alla carriera del maestro Sandro Lorenzini che il Museo della Ceramica gli sta dedicando in questi mesi. Il presidente Pasquale ha commentato: “Stiamo rappresentando qualcosa di straordinario. La conoscenza dei nostri valori viene portata in giro per l’Italia e per il mondo”. E prosegue: “Lorenzini è riuscito a impacchettare quello non lo è: la bellezza, la poesia, la creatività, l’armonia, l’intuizione. Li ha messi nel Museo della Ceramica e li ha messi a disposizione di tutti noi. Ci ha fatto questo dono”.

Le figure mitologiche e misteriose create da Sandro Lorenzini hanno scelto i suggestivi spazi del Museo della Ceramica di Savona per manifestarsi, in un allestimento che si inserisce con armonia e rispetto nelle maestose architetture del palazzo dell’antico Monte di Pietà. Ventidue sculture inedite, luccicanti di smalti e metalli preziosi, forgiate nei forni dello Studio Ernan Design di Albisola, danno l’avvio a una mostra progettata sia per esporre le ultime creazioni ma anche una selezione di opere storiche, dell’artista nato a Savona nel 1948 e cresciuto nel costante confronto con i maestri contemporanei italiani, americani e giapponesi.

Realizzate durante i primi mesi di pandemia, quando il mondo che conoscevamo (insieme a tutte le nostre certezze) iniziava a vacillare, queste sculture in ceramica hanno incarnato per Lorenzini una possibile risposta alla ciclica crisi dell’uomo: l’intervento e il ritorno di antiche divinità, con i loro vezzi, i loro capricci e le loro provocazioni.