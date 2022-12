Savona, la chiesina della Madonna degli Angeli si illumina per ricordare chi non c’è più

Savona. La luce come ponte invisibile per arrivare a chi non c’è più. Uno strumento simbolico dal grande significato. Per questo la sera del 13 dicembre, la chiesa della Madonna degli Angeli si illuminerà per tutta la notte. Basterà alzare gli occhi e trovare uno spettacolo di luce, dall’alto di Savona. Saranno infatti accesi i lumini che le persone in questi giorni, e fino al 10 dicembre, stanno portando in tre punti dove saranno poi raccolti e posizionati intorno alla chiesa per la sera di Santa Lucia.

“Accendere un lumino è un gesto di affetto verso chi non è più presente nella nostra vita terrena. La luce è da sempre, presso ogni civiltà, un simbolo benefico, legato alla vittoria del bene contro il male. Il periodo delle feste natalizie amplifica il senso di solitudine e la nostalgia dei ricordi. È difficile accettare che una persona cara sia andata via, lasciando dentro di noi un enorme vuoto impossibile da colmare”. Spiegano a Ivg gli organizzatori: “L’unica cosa che possiamo fare è cercare di ricordare chi ci manca dedicandogli i nostri pensieri, conservandone il ricordo per sempre nel cuore”.

La sera del 13 dicembre tanti lumini rossi, piccole sentinelle luminose, saranno una sorta di ponte invisibile tra il mondo terreno e quello spirituale. “Accenderanno i nostri ricordi brillando nell’oscurità, affinché le persone a noi care sappiano, ovunque esse siano, che non le abbiamo mai dimenticate e mai le dimenticheremo”.

Un’iniziativa di grande impatto. In questi giorni si stanno raccogliendo i lumini, che dovranno essere rossi, solo a batteria e non di cera, da Sportart, in via Trilussa, da Vismara arredamenti, in via Sormano, da Liberia Paoline in via Santa Maria Maggiore. “Senza i nostri cari il Natale non è più lo stesso da quando se ne sono andati, perchè quel posto a tavola rimarrà vuoto” sottolineano le persone che quella sera saliranno dalla chiesa della Madonna degli Angeli ad accendere i lumini “vogliamo dedicare i nostri pensieri di questo Natale a chi ha perso qualcuno, perché in loro ci sia sempre amore e speranza, perché senza di essi saremmo perduti”.

Un evento suggestivo: dalle 17.30 il suono di una campana quattrocentesca scivolerà dalla collina su Savona. Un abbraccio simbolico illuminato dalla luce del ricordo che legherà terra e cielo in un nodo indissolubile.