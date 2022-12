Savona, in Sala Rossa un incontro su come prevenire le truffe agli anziani

Savona. Sabato 17 dicembre dalle 10 alle 12 il Comune di Savona organizza in Sala Rossa un incontro aperto alla cittadinanza sulla prevenzione e sul contrasto delle truffe agli anziani.

Intervengono l’assessore ai servizi sociali Riccardo Viaggi, l’assessore alla polizia locale Barbara Pasquali e Martina Barriola, docente di psicologia all’Università di Genova e docente alla Scuola Interregionale alla Scuola Interregionale della Polizia Locale.

Scopo dell’incontro è fornire consigli di comportamento sulla sicurezza personale e cosa fare in caso di necessità.

“Le truffe agli anziani sono un fenomeno odioso che purtroppo è piuttosto diffuso in tutta Italia – dicono gli assessori Viaggi e Pasquali – per questo motivo riteniamo utile ricordare quali sono i comportamenti da evitare per non mettersi in una situazione di rischio, le situazioni che devono far risuonare un campanello d’allarme e quali sono i soggetti a cui rivolgersi in caso di bisogno”.

Gli assessori ricordano anche che sono attivi diversi numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di bisogno: oltre al 112 (numero unico di emergenza) e allo 019.811818 (pronto intervento della Polizia Locale di Savona) è attivo anche l’800.401.525, numero verde antitruffa e anticontraffazione della Polizia Locale.