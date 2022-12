A Savona torna il Capodanno: concertone in piazza Giulio II, eventi per famiglie in Darsena. Il 3 dicembre accensione dell’albero

Savona. A Savona serata di Capodanno in piazza Giulio II con il concerto della Shary Band e musica anni ’70, ’80 e ’90. E’ la novità per i festeggiamenti di fine anno nella città della Torretta. Il programma completo delle festività natalizie è stato presentato questa mattina in Sala Rossa dal vicensidanco Elisa Di Padova e dagli assessori Nicoletta Negro e Gabriella Branca.

Quest’anno la serata di Capodanno sarà divisa in due parti. Si partirà dalle 17.30 nella location tradizionale, la Darsena di Savona, con eventi a misura di bambino con performer, artisti di strada, giochi con il fuoco. Poi dalle 22.30 la serata si accenderà in piazza Giulio II. Per permettere il concerto sarà pedonalizzata la piazza antistante all’ospedale vecchio e sarà così creata una maxi area pedonale che partirà dalla Darsena, passerà per via Pietro Giuria, piazza Giulio II e comprenderà anche corso Italia e piazza Pertini.

“Ritorna il Capodanno in città, ma con le nuove norme di sicurezza non è stato possibile riproporlo in Darsena – ha commentato il vicesindaco Elisa Di Padova -. Oltre ad avere una valenza turistica ha una funzione sociale per la nostra città perchè chi sceglie di rimanere qui o chi non può andare via avrà in città una proposta di aggregazione importante“. E per tentare di attrarre il pubblico di Basso Piemonte e Valbormida è partita una apposita campagna di comunicazione basata su social e affissioni.

In totale sono circa 40 le iniziative in programma durante il periodo natalizio, sia in centro che nei quartieri. Con novità pensate per creare un’atmosfera ad hoc, come la filodiffusione (musica e voci dei bambini) nelle vie del centro o i Christmas Carol da piazza del Popolo alla Darsena, ma anche grandi ritorni e classici immancabili come i mercatini, i presepi, Santa Lucia, la corsa dei Babbi Natale, il Confuoco, lo spettacolo con Cresc.i e uno speciale allestimento di presepi del ‘500.

Si inizia sabato 3 dicembre alle 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale, alto 12 metri, con le performance di DNA Musica e Pro Art Scuola di danza che accompagnano l’accensione dell’albero. Sempre sabato, insieme con l’iniziativa di promozione del commercio ‘Accendiamo il Natale’, in collaborazione con Ascom, Confesercenti e Confartigianato, parte il nuovo progetto di filodiffusione ideato dal Comune: tutti i giorni dalle 11 alle 20 musica di sottofondo nelle vie pedonali, con una sorpresa per cittadini e turisti realizzata presso il Music Lab dai bambini della scuola dell’infanzia Renata Cuneo che, con l’associazione Fare Musica, hanno registrato gli auguri di Natale in diverse lingue.

Giovedì 8 dicembre alle 17.45 sarà inaugurata la bici-installazione luminosa in piazza del Popolo, “L’Energia sei tu”, che si illuminerà soltanto pedalando. La serata in musica del 9 dicembre al Mercato Civico sarà l’occasione per scoprire il nuovo logo del Mercato e per partecipare alla festa con djset di EllenBeat per l’accensione dell’albero decorato con i 150 pesciolini realizzati dai bambini nei corsi di ceramica di Barbara Fresia. Martedì 13 tornerà la fiera di Santa Lucia in via Paleocapa e corso Italia. Domenica 18 ci sarà il Confuoco con partenza del corteo da piazza del Brandale e cerimonia in piazza Sisto. Il 30 dicembre ci sarà il concerto di Capodanno dell’orchestra sinfonica al Teatro Chiabrera.

“Si è deciso di non spegnere la città“, ha detto Di Padova. “E’ il meglio che oggi potevamo fare sia dal punto di vista economico che per il coinvolgimento delle realtà della città”, ha fatto eco l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro. Di seguito il calendario completo e, in coda, il programma del “Natale nei Quartieri”.

CHRISTMAS IS COMING TO TOWN – IL CALENDARIO

SABATO 3 – VIE DEL CENTRO CITTADINO – ACCENDIAMO IL NATALE – LE VIE DELLO SHOPPING E DELL’ARTIGIANATO

ORE 16 – PIAZZA PERTINI – ELFI ALL’OPERA: LABORATORIO DI CERAMICA E UNA DOLCE MERENDA – CONFARTIGIANATO

ORE 17.30 – PIAZZA SISTO IV – ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, FILODIFFUSIONE IN CORSO ITALIA E CENTRO MEDIEVALE E INTRATTENIMENTO MUSICALE – DNA MUSICA E PRO ART ASD CON IL SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE “CHICCHI DI RISO”.

ORE 17 – PINACOTECA CIVICA E MUSEO DELLA CERAMICA – VOCI AL MUSEO – VOCI NELL’OMBRA

SABATO 3 E DOMENICA 4 – VIA PALEOCAPA – MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEI PRODUTTORI AGRICOLI

TUTTI I SABATI DI DICEMBRE – IL NATALE ARTIGIANO IN TAVOLA – @confartigianatosavona – CONFARTIGIANATO

DA DOMENICA 4 A DOMENICA 8 ORE 16 – CELLETTE (FORTEZZA DEL PRIAMAR) – MOSTRA DEI PRESEPI

MARTEDI 6 ORE 16 – DUOMO – ILLUSTRAZIONE DEL CROCIFISSO COLLOCATO PRESSO L’INGRESSO DELLA NAVATA DESTRA E PROVENIENTE DALL’ANTICO DUOMO SUL PRIAMAR – LA CONSORZIA DI N.S DELLA COLONNA

MERCOLEDI 7 – ORE 21- TEATRO CHIABRERA – CONCERTO BIRKIN TREE (MUSICA IRLANDESE)

DA GIOVEDI 8 A DOMENICA 11 ORE 15.30 /18.30 – VISITA GRATUITA ALLA CAPPELLA SISTINA E BANCARELLE BENEFICHE NEL CHIOSTRO

GIOVEDI 8 ORE 16 CHIESA DI S. ANDREA – 5° RASSEGNA GIOVANI MUSICISTI – SOROPTIMIST

GIOVEDI 8 ORE 18 – INAUGURAZIONE INSTALLAZIONE NATALIZIA “L’ENERGIA SEI TU” IN PIAZZA DEL POPOLO

VENERDI 9 DALLE ORE 17 – MERCATO CIVICO DI SAVONA – NATALE AL CIVICO, ACCENSIONE DELL’ALBERO E MUSICA –

ORE 17.30 – SALA STELLA MARIS – CONCERTO VIOLINO PIANOFORTE – ASSOCIAZIONE MOZART

SABATO 10 E DOMENICA 11 – PIAZZA SISTO IV – PERFORMANCE ARTE CONTEMPORANEA CONNEXXION – PROIEZIONE CONTINUA E ALLE ORE 18 PERFORMANCE UNRITRATTOPERUNIRCI –

DOMENICA 11 DALLE ORE 10 – PIAZZA PERTINI PRESEPIANDO IN 500 / BABBO NATALE IN MOTO – CONFARTIGIANATO, CRESC.I

MARTEDI 13 VIA PALEOCAPA CORSO ITALIA – TRADIZIONALE FIERA DI SANTA LUCIA –

PIAZZA SISTO IV – ORE 16 – STILE ARTIGIANO, LA TRADIZIONE DEI PRESEPI, TREKKING URBANO LA CULTURA DEL PRESEPE PARTENZA – CONFARTIGIANATO

ORE 17.30 – TORRE DEL BRANDALE – INAUGURAZIONE PRESEPI – ASSOCIAZIONE A CAMPANASSA

VENERDI 16 – ORE 18 – PERFORMANCE PRESSO GALLERIA DEL GARBASSO E INAUGURAZIONE DI MILK PROGETTO DI SILVIA CELESTE CALCAGNO – CONNEXXION – SABATO 17 E DOMENICA 18 GALLERIA APERTA DALLE 10 ALLE 19.30

ORE 17.30 – DEGUSTAZIONE AL MERCATO CIVICO – BOLLE DI NATALE,

ORE 20:45 ESCURSIONE “EMOZIONALE” LUNGO I SOTTERRANEI DELLA FORTEZZA DI SAVONA A CURA DEL GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE DLF E ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI. ISCRIZIONE (3384951405)

VENERDI 16, SABATO 17 E DOMENICA 18 –VIA PALEOCAPA – MERCATINO ANTIQUARIATO –

SABATO 17 – PIAZZA SISTO IV – NEL POMERIGGIO ATTIVITA’ IN PIAZZA E CORSA DEI BABBI NATALE – PARTENZA DELLA CORSA ALLE ORE 20 – ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO

CENTRO CITTA’ – DALLE 15.30 – 14° NATALE DEGLI ALPINI

DOMENICA 18 – VIA GUIDOBONO, PIAZZA DEL POPOLO – DOMENICHE DI NATALE, FIERA NATALIZIA –

ORE 10 – CONFUOCO 2022 – PARTENZA CORTEO DA PIAZZA DEL BRANDALE E CERIMONIA IN PIAZZA SISTO IV – ASSOCIAZIONE A CAMPANASSA

DALLE ORE 14 – PIAZZA SISTO IV – NATALE CON CRESC.I

ORE 21 – CHIESA DEI FRATI CAPUCCINI – CONCERTO DI NATALE OMAGGIO A CESAR FRANCK – CORO POLIFONICO ANTON BRUCKNER

ORE 21 – CHIESA S.ANDREA – 40°CONCERTO DI NATALE – ICIT

VENERDI 23 – VIA GUIDOBONO, PIAZZA POPOLO, VIA RELLA – TRADIZIONALE FIERA DI NATALE

ORE 17 – CHRISTMAS CAROL CORO NATALIZIO ITINERANTE: PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA SISTO IV, CENTRO STORICO MEDIEVALE, PIAZZA DEL BRANDALE, DARSENA DI SAVONA

VENERDI 30 – NEL POMERIGGIO BANDA FORZANO ITINERANTE NELLE VIE DEL CENTRO CITTA’

ORE 21 – CONCERTO DI CAPODANNO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA – TEATRO CHIABRERA

CAPODANNO NEI MUSEI DI SAVONA

30, 31 DICEMBRE E 1 GENNAIO MUSEI APERTI AD INGRESSO RIDOTTO: WWW.MUSA.IT

SABATO 31 CAPODANNO 2023 IN CITTA’ DALLE ORE 17.30 – VECCHIA DARSENA PERFORMER E SPETTACOLI ITINERANTI / PIAZZA GIULIO II – DALLE 21 – INTRATTENIMENTO MUSICALE DALLE 22.30 SHARY BAND LIVE

VENERDI 6 GENNAIO ORE 11.30 – PINACOTECA CIVICA – PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DEL DIPINTO “L’ADORAZIONE DEI MAGI” DEL MARCHIANO

NATALE NEI QUARTIERI

SANTUARIO

Venerdì 23 dicembre ore 17,30 Accensione dell’Albero di Natale nel parcheggio di fronte alle scuole a cura di US Letimbro, Scuole Santuario ed Esercenti del

Santuario.

Ore 18,00 – Al Palazzo delle Azzarie Inaugurazione della XVIII edizione di Creiamo un presepe e della V edizione di Creiamo un albero di Natale, a cura della US Letimbro.

La processione d’inverno: il Presepe su strada partendo da Lavagnola fino a Santuario e Cimavalle.

LAVAGNOLA

20 dicembre ore 14.30 in Piazza Lavagnola festa di Natale dei bambini in collaborazione con le insegnanti

VILLAPIANA

17 dicembre ore 17.30 Concerto di Natale a cura dell’Orchestra Sinfonica di Savona presso la sede dell’Accademia in Via Zara 4

Ore 20.00: Cena alla SMS Generale con One Love FC e Doposcuola di Villapiana Antifascista

CANTAGALLETTO

15 dicembre serata in collaborazione con ANPI Sezione Saettone, Ferrari e Casarino di Albisola Superiore per accoglienza della famiglia Afgana

25 dicembre Pranzo di natale

31 dicembre Cenone di San Silvestro

OLTRELETIMBRO

14 dicembre ore 15 accensione albero di Natale davanti alla parrocchia San Paolo in collaborazione con la parrocchia e la scuola elementare

FORNACI

16 dicembre: Festa di Natale ore 16-18: spettacolo musicale organizzato dagli operatori delle strutture intermedie della ASL di Savona con Associazioni Agorà e Judax.

18 dicembre: Coro Gospel concerto nella Chiesa di N.S. della Neve a cura della Scuola Teresiana

VILLETTA VALLORIA

18 dicembre ore 15 Festa di Natale con i bambini all’interno dei giardini Baden Powell

20 dicembre ore 17.00 accensione albero di Natale in piazza Amendola

ZINOLA

07 dicembre: accensione albero di Natale in piazza. 08 dicembre dalle ore 15, in Oratorio, merenda, giochi e tombolata per bambini ed adulti. Presso la chiesa di Zinola, dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19, esposizioni di Natale che continueranno Sabato e Domenica fino al 24 dicembre, con gli stessi orari.

17 dicembre alle 20,30, in Chiesa, Presepe vivente, con i bambini che rappresenteranno le varie figure del presepe, a cura delle maestre della scuola materna e in collaborazione con i genitori degli alunni.

24 dicembre alle 21, presso il teatrino dell’oratorio, rappresentazione teatrale del gruppo degli “INSTABILI”, dal titolo: “NATALE IN CASA PITTALUGA”.

27 dicembre alle 21, in chiesa, concerto di Natale, eseguito dal coro misto, voci bianche e adolescenti: “DNA MUSICA A.P.S ” di Savona, Direttore Marco Caudullo.

LEGINO

MERCOLEDI’ 7 dicembre

Ore 16,30 Anteprima Mostra Presepi dei leginesi presso Convento ex- Rondinelle in piazza Don Aragno

Ore 17 Inaugurazione Presepe “U Pregin” nel giardino di via Bove

ad entrambe gli eventi si esibirà la Banda S. Ambrogio di Legino

DOMENICA 11 dicembre

Ore 15 tour guidato delle Crose e delle Chiese di Legino; cenni storici a cura del Prof. Giovanni Murialdo

Ore 16 apertura della Mostra Presepi dei Leginesi (sempre in piazza Don Aragno nella sede conventuale)

Ore 17 vin brulè e cioccolata calda presso S.M.S. Leginese APS

Ore 20,30 Concerto di violini nella Chiesa di S. Ambrogio

MARTEDI’ 20 dicembre

Ore 16 Accensione dell’Albero di Natale a cura dell’Asilo G. Fazio in piazza Don Aragno con i canti dei bambini e la presenza del Babbo Natale de U Pregin

A seguire nella stessa piazza bancarelle dei lavori eseguiti dai bambini

LA ROCCA DI LEGINO

11 dicembre ore 19.00 Inaugurazione Mostra di Natale e accensione luci a La Rocca di Legino.