Savona, guasto ad una tubatura in via Don Giovanni Minzoni: alcuni palazzi senz’acqua

Savona. Disagi in via Don Giovanni Minzoni, dove intorno all’ora di pranzo si è rotta una tubatura dell’acquedotto, all’altezza dell’incrocio con via Bazzino. Il guasto ha causato l’allagamento di parte della carreggiata e lasciato alcuni palazzi senz’acqua.

Sul posto si è recata la polizia locale, che sta gestendo il traffico. Le autovetture possono percorrere la strada, mentre è stata chiusa la corsia riservata agli autobus e diretta verso la stazione.

In questo momento è in corso l’intervento dei tecnici che stanno provvedendo a riparare il danno.