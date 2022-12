Savona, Giovanni Tiglio confermato segretario provinciale della Filcams Cgil

Savona. A conclusione del XV Congresso Provinciale della Filcams Cgil, la Federazione dei lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi, è stato riconfermato segretario provinciale Giovanni Tiglio.

“Al termine delle assemblee di base effettuate in tutta la provincia, che hanno coinvolto 1800 dei 2700 iscritti alla categoria con un dato di partecipazione che supera il 60%, dato soddisfacente considerando la grande frammentazione dei settori di riferimento, il documento “Il lavoro crea il futuro”, ha ottenuto la maggioranza delle preferenze”, hanno riferito dal sindacato.

Durante l’assemblea congressuale provinciale, alla presenza di Vanessa Caccerini della Filcams Nazionale, sono stati affrontati i temi all’ordine del giorno dell’agenda nazionale, a cominciare dallo sciopero del 16 dicembre prossimo contro la manovra finanziaria del governo che penalizza sempre più i redditi da lavoro dipendente e i pensionati accentuando il grave problema salariale. Dalle vertenze contrattuali aperte quali il rinnovo dei CCNL del Commercio e di quello della Vigilanza privata, i problemi dei settori di riferimento caratterizzati dalla precarietà dei rapporti di lavoro e dalla sempre maggiore propensione a liberalizzazione selvaggia delle aperture di attività commerciali in un territorio dove il mercato è saturo e già in grave affanno per la crisi dettata dall’inflazione e dai rincari energetici.

Sono state poste le basi per l’attività della categoria nei prossimi quattro anni (attività contrattuale integrativa territoriale e nelle singole aziende, campagna elezione rsu , attività di proselitismo nei luoghi di lavoro, valorizzazione nei limiti definiti dai contratti collettivi nazionali degli Enti Bilaterali del Terziario, del Turismo e dell’Industria Turistica).