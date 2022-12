Savona, giovane con hashish denunciato: altro intervento per ubriachezza molesta

Savona. Prosegue costantemente l’attività di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio attuata dal Questore di Savona, con particolare attenzione in questo periodo di festività natalizie e di grande affluenza di cittadini e turisti nei centri storici e nelle zone commerciali delle città.

Ieri a Savona, le Volanti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un diciottenne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente una persona per ubriachezza.

Nel pomeriggio i poliziotti, nel corso dei servizi di controllo che quotidianamente vengono realizzati nelle zone sensibili della città, sono intervenuti nella zona dei giardini delle Trincee. Nel corso del servizio è stato fermato ed identificato un giovane trovato poi in possesso di un pacchetto contenente 4 dosi già confezionate di hashish. Altre dosi sono state poi trovate nella sua abitazione, unitamente ad un bilancino di precisione.

Il giovane, appena diciottenne, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso della sostanza stupefacente.

Nel corso dello stesso pomeriggio, le Volanti sono intervenute in pieno centro storico, in piazza del Brandale, dove era stata segnalata la presenza di una persona in strada in stato di ubriachezza che infastidiva i numerosi passanti. L’uomo, una volta identificato, è stato segnalato per ubriachezza molesta.