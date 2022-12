Savona, fino al 31 gennaio per presentare la richiesta per mantenere tavolini e dehors

Savona. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per la presentazione delle nuove richieste per le concessioni in scadenza a fine anno dei dehors, i cui permessi sono stati ottenuti in periodo pandemico, di bar e ristoranti a Savona.

E’ stata quindi posticipata di ulteriori due settimane la data di scadenza, rispetto a quanto proposto dalla giunta. Le attività commerciali possono tenere tavolini e sedie in attesa della risposta degli uffici comunali competenti. In caso di parere negativo dovrà essere rimosso.

E’ garantita la possibilità di presentare un progetto di installazione diverso rispetto a quello esistente.

“È un passaggio che abbiamo voluto fare per ‘accompagnare’ i pubblici esercizi in questa fase di passaggio cercando agevolare e facilitare la situazione in un momento di grave crisi economica. La discussione in commissione e consiglio è stata produttiva e ha portato ulteriori miglioramenti a questa disposizione transitoria” ha commentato il vicesindaco Elisa Di Padova.