Savona, Ennio Peluffo confermato segretario provinciale della Fp Cgil

Savona. Alla presenza del Segretario FP Cgil Liguria Diego Seggi e del Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa, nelle giornate del 14 e 15 dicembre si è svolto presso i locali della S.M.S. della Valle di Vado “Pace e Lavoro” il XII Congresso Funzione Pubblica di Savona, a cui hanno partecipato 59 delegate e delegati. Alla fine dei lavori è stata eletta la nuova Assemblea Generale della FP Cgil di Savona che ha proceduto alla conferma di Ennio Peluffo quale Segretario Generale della FP Cgil di Savona.

“Sono state due giornate di approfondimento, di discussione e di confronto – dichiarano dal sindacato -, dove sono stati affrontati temi come il problema salariale (retribuzioni non sufficienti, pressione fiscale, inflazione e caro bollette), il problema di organici non all’altezza in tutti i comparti con ricadute sul tema della sicurezza, e piú in generale sull’aumento delle disuguaglianze economiche e sociali di questo paese. La FP continuerà a pretendere un rinnovamento della Pubblica Amministrazione che deve partire dalla risorsa più importante che si ha a disposizione, necessaria per determinare servizi pubblici di qualità, efficienti ed efficaci: le lavoratrici e i lavoratori. In mancanza di un grande piano assunzionale pluriennale si rischierebbe la chiusura di tanti uffici pubblici della nostra Provincia”.

FP Cgil di Savona intende “continuare ad impegnarsi a difesa della Sanità pubblica e ad opporsi alla politica regionale per evitare un ulteriore depauperamento di servizi sanitari fondamentali e di tutto il socio sanitario territoriale. Che sta determinando effetti negativi sia sull’accessibilità alle cure dei cittadini sia sull’appropriatezza delle condizioni professionali retributive e normative per le lavoratrici e i lavoratori”.

FP Cgil di Savona “continuerà ad sollecitare le amministrazioni locali affinché si possa giungere in tempi brevi ad una definitiva risoluzione delle due grandi vertenze in tema di gestione dei rifiuti: A. T. A. e Ambito Unico Territoriale”.

La FP CGIL di Savona ha aderito e parteciperà allo sciopero generale del 16 dicembre prossimo, contro la manovra di bilancio in discussione in Parlamento.