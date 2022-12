Savona, Cunfogu e “mugugni”: a Campanassa accende i riflettori su piazzale del porto e passerella al mare

Savona. Una tradizione nella tradizione. Stiamo parlando di Cunfogu e mugugni. Proprio così perchè a Savona storicamente l’accensione del fuoco avvenuta stamani è legata ad alcune lamentele, presentate all’amministrazione comunale dall’associazione A Campanassa.

E così, il presidente dell’associazione Dante Mirenghi si è intrattenuto dopo la cerimonia con il sindaco di Savona Marco Russo. Due i mugugni: uno relativo al piazzale situato sotto il Priamar, nell’area del porto, e l’altro sulla realizzazione di una passerella in zona mare.

Per quanto riguarda il primo, Mirenghi ha spiegato che “il piazzale, secondo una sorta di piano regolatore del porto stesso realizzato negli anni 2000, sarebbe dovuto andare alla cittadinanza e utilizzato per spettacoli e manifestazioni, ma non è mai stato così”.

Ma il sindaco ha risposto che in realtà “è giusto che la funzione del piazzale in questione resti la stessa, essendo situato in porto che non va concepito come un’entità staccata bensì come parte integrante della città”. Il primo cittadino ha poi lanciato due progetti: uno legato al recupero della spiaggia libera sotto il Priamar, l’altro in relazione alla vecchia piscina coperta.

Il secondo mugugno, invece, è legato alla passerella sulla passeggiata a mare che sarà realizzata in via Nizza: in molti chiedevano fosse rialzata. Su questo Russo ha affermato che “stoppare ora le attività significherebbe perdere il finanziamento ed è comunque fondamentale dare continuità anche al lavoro di chi ci ha preceduto: è giusto proseguire anche le attività avviate dalle giunte precedenti”.