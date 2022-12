Savona, crolla palo della luce: tragedia sfiorata nell’area cani di via Firenze

Savona. Tragedia sfiorata ieri in via Firenze per la caduta di un palo della pubblica illuminazione nell’area cani che si trova proprio al termine di via Firenze, alla confluenza con via Mignone.

“L’area cani è molto frequentata – fanno presente alcune delle persone che ne usufruiscono – e può essere dunque considerato un puro caso se non ha colpito nessuno”.

Non è tutto: “È caduto anche un grosso ramo pericolante, che nessuno aveva messo in sicurezza nonostante il pericolo fosse stato segnalato al Comune”.

E la protesta si allarga alla gestione e manutenzione: “Anche la pulizia dell’area cani lascia a desiderare, forse per la poca educazione di alcuni frequentatori, ma anche perché gli interventi di pulizia si limitano al ricambio dei sacchetti dell’immondizia”.

“Noi non abbiamo alcun problema a farci carico della pulizia dell’area, ma certamente non abbiamo le attrezzature per fare di più. È l’ora che il Comune si occupi finalmente di questo spazio con interventi adeguati” concludono.