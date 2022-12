Savona Calcio, Marinelli diffida Cittadino e Pellegrino sui debiti dei biancoblù: “Facciate i nomi nelle dichiarazioni”

Il presidente dell’Albenga Simone Marinelli, attraverso una nota stampa, diffida il presidente del Savona Massimo Cittadino e il dirigente Giampaolo Pellegrino, rei di aver fatto in questi mesi allusioni a debiti pregressi a mezzo stampa.

Il messaggio:

“Si diffida il Sig. Massimo Cittadino così come il sig. Giampaolo Pellegrino, di fare allusioni sulla mia ex gestione della società Savona Calcio.

In qualsiasi contesto il sig. Cittadino faccia dichiarazioni in proposito, è meglio che specifichi a quale persone si riferisca, facendone a tal proposito i nomi.

Qualora dovesse risuccedere, mi riservo di procedere con ogni azione legale a tutela della mia onorabilità, così come nei confronti del sig. Pellegrino, che asserisce gli sia ancora dovuta una mensilità, pur sapendo benissimo che l’ultima sua mensilità non è da attribuire come debito del sottoscritto, in quanto non più presidente.

Questa è l’ultima mia dichiarazione e non intendo ritornare sull’argomento. Qualora dovesse riaccadere, sarà dato mandato ai miei legali di procedere legalmente davanti all’Autorità Giudiziaria a tutela della mia onorabilità.