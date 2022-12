Savona Calcio, Maddalena ci mette la faccia: “Complimenti al Pra’, noi non all’altezza. I cori dei tifosi? Non capisco questo continuo attacco alla proprietà”

Genova. Questa mattina presso il “Ferrando Baciccia” il Savona è capitolato al cospetto del Pra’ in una delle gare valevoli per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

La sfida tra gialloneri e biancoblù è terminata con il risultato di 4-0, un passivo pesante per un Savona apparso davvero in affanno. A metterci la faccia nel post partita è stato il vicepresidente Umberto Maddalena, dirigente del Vecchio Delfino il quale ha esordito dichiarando: “Per quanto ci riguarda non c’è nessun rischio di sciogliersi, lo escludo. Abbiamo grande voglia di ricompattarci, vogliamo riprenderci. Sicuramente è una sconfitta molto pesante, non ce l’aspettavamo e sarà oggetto di profonda riflessione per capire esattamente tutte le cose che non sono andate bene.”

In seguito l’intervistato si è complimentato con il Pra’, compagine che ha meritato di prevalere nei confronti dei biancoblù. Inoltre Maddalena ha proseguito il proprio intervento rifiutando qualsiasi tipo di alibi atto a giustificare la sconfitta rimedita dal Savona.

Infine il dirigente del Vecchio Delfino ha commentato i cori intonati dai tifosi contro il presidente Massimo Cittadino: “La contestazione alla proprietà mi sento di non condividerla, non capisco questo continuo attacco alla società. Nuovi acquisti? Ne parleremo con Frumento in settimana.”