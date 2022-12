Savona. Lunedì sera, presso il ristorante “San Bastian” di Celle Ligure, si è svolta una cena commemorativa dedicata a Giacomo Comparato (il quale perse la vita in un tragico incidente stradale) e Paolo Ceccarelli (deceduto dopo aver accusato un malore in seguito a un allenamento).

Diversi anni dopo le tragiche morti dei giovani calciatori, all’epoca militanti nella “leva ‘93” del Savona Calcio, i compagni dei due ragazzi precedentemente citati hanno scelto di ritrovarsi insieme agli ex dirigenti e agli allenatori di quella squadra del settore giovanile biancoblù.

Presenti alla cena anche i coniugi Ceccarelli e Thomas Comparato, fratello di Giacomo. Immancabile inoltre Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile del Genoa (all’epoca ricopriva il medesimo ruolo ma in biancoblù, ndr) il quale ha donato una maglietta di Sturaro proprio ai Ceccarelli.

Il centrocampista del Grifone, compagno di squadra di Paolo in rossoblù, ha voluto in questo modo mostrare la sua vicinanza ai famigliari dell’amico prematuramente scomparso. A coadiuvare l’organizzazione dell’evento è stato Claudio Aonzo, anch’egli presente alla cena così come Ivo Romasi e Piero Ravera, rispettivamente ex dirigente e mister di una delle formazioni giovanili del Savona più vincenti di sempre.