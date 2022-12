Savona Calcio: gruppo avanti compatto, vicino l’innesto dell’esterno Bruzzone

In attesa dell’arrivo dei due giocatori dal Camerun, il Savona è vicino a perfezionare l’accordo con l’esterno Roman Bruzzone. Il classe 2001 ha giocato la prima parte di stagione con i colori del Città di Cogoleto, dando un contributo importante con i suoi sei goal. Nella giornata di oggi, potrebbe arrivare l’ufficialità. Sarebbe il secondo nuovo innesto dopo quello di Fasce.

Tornando ai fatti della settimana, la squadra si è riunita e ha deciso di proseguire compatta – al momento non si sono verificati i “tagli” annunciati dalla presidenza – a fianco di mister Ermanno Frumento. Il pensiero è alla partita di domenica mattina contro il Pra’ FC. I genovesi di mister Odescalchi sono secondi in classifica a quota 23 punti, mentre il Savona segue con tre punti di ritardo insieme a Spotornese e Masone. Insomma, match cruciale per non perdere contatto nei confronti della capolista Quiliano&Valleggia.

Questione stadio “Bacigalupo”. La società ha presentato la manifestazione d’interesse per svolgere gli allenamenti nell’impianto leginese. Oltre ai biancoblù, sono interessate la Veloce e i club di pattinaggio Gruppo Pattinatori Savonesi e Hp Savona in Line.