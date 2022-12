Savona, approvato progetto definitivo per l’ampliamento del pronto soccorso: nuovi spazi per aree radiologica, pediatrica e ortopedica

Savona. L‘ampliamento del pronto soccorso del San Paolo di Savona pronto a diventare realtà. E’ stato infatti approvato il progetto definitivo dopo aver acquisito le abilitazioni necessarie per passare dalla teoria alla pratica. Si fa largo quindi la strada per un ammodernamento e un’estensione dell’attività ospedaliera a Savona.

Cosa cambierà? L’ampliamento degli spazi dedicati all’emergenza prevede una nuova area adiacente al lato sud dell’attuale pronto soccorso: in questo modo sarà possibile avere nuove zone ambulatoriali nelle aree radiologica, pediatrica e ortopedica, ma anche la separazione dei percorsi di accesso per i pazienti con Covid. L’ampliamento permetterà inoltre di collegare il pronto soccorso con la palazzina che ospita i reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria.

Per quanto riguarda i costi, i lavori comporterebbero una cifra di 3 milioni e 216 mila euro: una parte (1 milione e 230 mila) saranno risorse dell’azienda sanitaria, il restante di fondi regionali.

Ma gli investimenti non finiscono qui: nei prossimi anni sono previsti oltre 26 milioni di euro per modernizzare diversi aspetti del San Paolo. Per gli interventi in atto la somma stanziata è di circa 10 milioni di euro per neurologia, anatomia patologica al quinto piano, gara in itinere per gli ascensori al quarto, quinto e sesto piano e il rifacimento dell’impianto anticendio. Poi si aggiungono altri 14 milioni di euro divise in due gruppi di investimenti: 7 milioni e 450 mila euro per il rifacimento facciate e terrazze, ammodernamento impianti levatori, rifacimento spogliatoi, nuova tac nel nuovo pronto soccorso, adeguamento impianti elettrici, revisione centrale frigorifera, ammodernamento di varie attrezzature. Inoltre ci saranno 6 milioni e 658 mila euro dal Pnrr: digitalizzazione dei Dea, sostituzione risonanza, mammografo e angiografo cardiologico, acquisizione di un ecografo di alta fascia, sostituzione di radiologia diretta nel pronto soccorso.

Come ha assicurato il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli: “Sono interventi che vedranno la luce nel giro di un anno e mezzo indicativamente”.