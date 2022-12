Savona, alla Sms Generale il dibattito “La sinistra e la pace”

Savona. Martedì 13 dicembre alle 17 nella sala della Sms Generale di via San Lorenzo a Savona si terrà il dibattito “La sinistra e la pace” a cura dell’associazione “Il rosso non è il nero” e “Partigiani della Pace di Savona.

“Il tema della pace appare sicuramente quello dominante nel panorama delle grandi incertezze che stanno agitando il nostro tempo – spiegano gli organizzatori – La grande manifestazione svoltasi a Roma lo scorso 5 novembre ha dimostrato una forte tensione popolare verso il rifiuto della guerra e l’apertura di una fase diversa dall’attuale”.

“Ci è parso così necessario, anche in una realtà periferica come la nostra, di procedere all’invito per un confronto le forze politiche della sinistra, coinvolgendo al massimo possibile anche soggetti diversi come l’ANPI, i sindacati e l’associazionismo culturale. L’obiettivo è quello di far crescere cultura e mobilitazione per la pace, in un momento in cui sembra addirittura riaffacciarsi il pericolo nucleare”.