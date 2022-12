Savona, al mercato civico l’albero di Natale allestito dai bimbi. I commercianti: “Sia la prima di tante iniziative”

Savona. Proseguono le iniziative di Natale a Savona. Dalle ore 17 ha preso il via al Mercato Civico di via Pietro Giuria con la ‘Festa Natale al Civico’. La musica e l’inaugurazione dell’albero allestito con i pesciolini realizzati dai bambini nei corsi di ceramica degli operatori savonesi Confartigianato.

Questa è una delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale nell’ambito de ‘Christmas is Coming to Town’. “Servono per ricostituire l’identità del mercato, la volontà è quella di ripeterle”, ha commentato il vicesindaco Elisa Di Padova.



Soddisfazione dal direttore del mercato Bruno Picasso: “Faremo altri due eventi simili di intrattenimento a gennaio e febbraio sempre con i bambini per invitatare la cittadinanza a girare in questo posto”.

Entusiasmo da parte dei commercianti: “È un’iniziativa molto bella, speriamo che ne vengano organizzate altre”. Rim della pescheria gastronomia evidenzia che “tutte le iniziative a favore della rinascita del mercato sono gradite”. E aggiunge: “Speriamo sia la prima goccia di una pioggia intensa. È un incentivo per i savonesi a entrare e vivere questa realtà”. Fa eco Denise Diana della panetteria: “Il mercato deve rivivere e rendere partecipi i bambini è una cosa molto bella. Speriamo ci siamo altre iniziative a prescindere dalle feste. Deve ritornare a essere il mercato che era qualche anno fa“.

Sul mercato civico sono diverse le azioni per il rilancio, tra queste Massimo Accomo della polleria ricorda e sottolinea la necessità “dell’impianto di climatizzazione”. I lavori – hanno riferito dal Comune – sono stati aggiudicati dalla ditta questa mattina e partiranno a breve. Inoltre, per favorire il rilancio, il Comune ha acquistato nuovi tavoli per il consumo sul posto e il mercato si è dotato di un nuovo logo “mc^2”, da un lato è l’acronimo di “mercato civico”, dall’altro rievoca la formula dell’energia di Einstein e rappresenta metaforicamente l’energia sprigionata da quello spazio. Sono in fase di apertura anche due nuove attività che si erano aggiudicate il posto quest’anno.