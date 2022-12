Savona. L’accensione del tradizionale albero di Natale in piazza Sisto IV e delle luminarie nelle vie del centro storico per dare il via ufficiale al periodo natalizio a Savona. Ieri il rinvio per il maltempo, oggi, nonostante la pioggia ancora presente, si è svolta la tradizionale cerimonia che segna il via alle festività.

L’accensione, proprio per le stesse condizioni meteo, è stata anticipata (alle 16.00 anziché alle 17 e 30), con la festa ancora in corso tra canti, balli, musica e iniziative per i bambini. L’installazione dell’albero è di carattere tridimensionale, nel segno del risparmio energetico.

Nel pomeriggio, come da programma, protagonisti i giovani e giovanissimi, con l’associazione “Pro Art” e il coro polifonico della Dna Musica.

“Accessione bagnata, accensione fortunata… – dice il vice sindaco e assessore Elisa Di Padova -. Lo speriamo di cuore per questo Natale dove siamo riusciti a superare gli ostacoli dei rincari energetici per regalare alla città un periodo natalizio luminoso e nel segno dell’atmosfera festiva”.

“Una delle belle novità sul fronte del risparmio energetico è anche il progetto di filodiffusione per le vie cittadine, con accompagnamenti musicali natalizi che saranno alternati anche dai messaggi di auguri in tutte le lingue del mondo realizzati dai bambini della scuola materna” conclude.

E il sindaco Marco Russo aggiunge: “Sicuramente questa accensione rappresenta la metafora giusta della situazione, simbolo di una città che cerca di superare le avversità del momento, con la voglia di emergere e andare avanti… Il riferimento e il pensiero è opportuno indirizzarlo ad un Natale difficile per tante famiglie, attività e imprese alle prese con il caro-energia, ma è altrettanto importante dare un segnale di speranza e ottimismo”.

Palazzo Sisto ha comunque messo in piedi un ricco calendario di eventi e manifestazioni natalizie, circa 40 appuntamenti in città e nei quartieri: “Abbiamo puntato sulle nostre risorse, che già abbiamo, ovvero le numerose associazioni sul territorio presenti in prima linea nell’organizzazione e programmazione delle iniziative, la dimostrazione che fare rete è fondamentale e permette di costruire assieme, con stimoli e innovazione, una città vivibile, accogliente e di appeal per le festività del Natale” conclude.

A contribuire alle luminarie savonesi anche i commercianti, nonostante le difficoltà legate proprio al caro-energia: “Accendiamo il Natale. Le vie dello shopping e dell’artigianato” ha visto i punti vendita esporre la propria merce all’esterno, meteo permettendo, grazie al suolo pubblico concesso gratuitamente dal Comune.