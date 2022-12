Santa Corona, ultima donazione di sangue dell’anno per il Motoclub Domina: nel 2022 raccolte 25 sacche di sangue e plasma

Pietra Ligure. Questa mattina parte del direttivo del Motoclub Domina si è recata presso il centro trasfusionale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per effettuare l’ultima donazione di sangue del 2022. Durante tutto l’arco l’anno i soci del Motoclub hanno garantito un flusso costante di donazioni di sangue o plasma: in totale sono state donate 25 sacche.

“Questi appuntamenti nascono dalla collaborazione con il centro trasfusionale ospedaliero nel sensibilizzare​ più persone sull’importanza e sulla necessità di diventare donatori – spiegano dal club – Nel gennaio 2022, data la grave carenza di sangue e piastrine legata al crollo delle donazioni frenate dalla pandemia, il​ Centro Regionale Sangue della Liguria aveva lanciato un appello affinché i donatori si recassero presso i centri trasfusionali, i centri di donazione e le strutture associative per donare”.

L’appello è stato raccolto dal Domina (nato ufficialmente all’Eicma nel novembre del 2021 alla presenza del presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli​) che pone tra i suoi obiettivi la promozione e la tutela della salute.

Il presidente Paolo Raimondi spiega: “Siamo molto contenti della risposta giunta dai nostri soci, sempre pronti a rendersi disponibili a donare: alcuni di essi non lo avevano mai fatto e si sono cimentati per la prima volta in questo gesto di altruismo. Ringrazio il nostro vice presidente Davide Carosa e il nostro responsabile mototurismo Andrea Calcagno per la condivisione di questa ultima donazione 2022 e tutti i nostri soci che durante l’anno si sono recati al centro trasfusionale ospedaliero del Santa Corona”.

“Un grazie a tutto il personale sanitario del Servizio trasfusionale, per la loro competenza e gentilezza, sarà nostra premura continuare a sensibilizzare i ‘vecchi’ e i futuri soci nel proseguo di questa importante attività”.