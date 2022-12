Sanremo 2023, Amadeus ha svelato tutti i big in gara: ecco chi sono

Sanremo. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Moda’, Mara Sattei, Leo Gasman, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni. Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_cose, Levante, Ultimo.

E’ questa la lista dei 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio al teatro Ariston. L’annuncio ufficiale è stato dato dal direttore artistico e presentatore della 73^ edizione Amadeus, come riporta Riviera24.

“Confermo 22 big in gara. Quest’anno però i giovani che porterò all’Ariston saranno addirittura 6. Mai accaduto. La metà dei finalisti di Sanremo Giovani andrà al Festival – ha esordito “Ama”, intorno alle 13:50 in diretta al Tg1 – Scelta difficile, complicata, questi 22 cantanti sono i miei super ospiti”.

E la Liguria sarà rappresentata da un genovese e un savonese: sono rispettivamente il cantante Olly con il brano “L’anima balla” e l’artista Sethu con la canzone “Sottoterra”, pronti alla sfida finale tra i Giovani per conquistare l’ambito posto tra i cantanti della storica rassegna canora sanremese.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare le proprie canzoni su una platea di almeno 300 bravi ricevuti” ha chiosato il conduttore.

La prima tappa di avvicinamento al Festival targato Amadeus, Morandi e Ferragni sarà sempre su Rai1, venerdì 16 dicembre. Appuntamento in prima serata con Sanremo Giovani: show trasmesso in diretta dal teatro del Casinò Municipale.