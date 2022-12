Sanità, Arboscello (PD): “Bene nuovo vaccino per il Fuoco di Sant’Antonio”

Liguria. La vaccinazione contro l’Herpes Zoster, soprattutto per le persone anziane, immunodepresse e le categorie a rischio, è molto importante. Se non trattato accuratamente, infatti, l’Herpes Zoster (conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio) rischia di diventare una patologia fortemente invalidante, per questo bisogna puntare sulla prevenzione.

Ad oggi in commercio ci sono due vaccini lo Shingrix, un vaccino di nuova generazione, che ha un’efficacia nel prevenire l’herpes zoster nella popolazione con età superiore a 70 anni di circa il 91% e del 97% negli adulti di età compresa tra i 50 e i 69 anni; e lo Zostavax che ha un’efficacia che diminuisce con l’avanzare dell’età delle persone trattate (18% nelle persone con più di 80 anni, 41% tra i 70 e i 79 anni, 64% tra i 60 e i 69 anni).

“Ci fa piacere che le scelte della Giunta nella somministrazione del vaccino contro l’Herpes Zoster stia puntando sull’utilizzo di quello di ultima generazione che permette di dare una copertura completa dal rischio di contrarre la malattia a tutte le fasce di età, permettendo così a tutte le categorie a rischio di potersi immunizzare” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la discussione in Consiglio regionale della sua interrogazione in cui chiedeva di sapere in base a quale criterio si acquistano le due diverse tipologie di vaccino e di conseguenza si somministrano ai diversi target di età.

“Rimane ora però un ulteriore sforzo da fare: sollecitare la popolazione a vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, soprattutto se anziane e soggetti a rischio” conclude.