Albenga. Il sodalizio ingauno ha reso note due novità sul fronte mercato, che entreranno così a disposizione per la seconda parte di stagione per la lotta alla salvezza.

Come testimoniano le foto con il vice presidente Vigliercio, sono ufficiali sono gli ingaggi del difensore classe 1997 ex Baia Alassio, Samuel Baglio, e il centrocampista classe 2006 ex giovanili del Vado, Daniel Comoli.