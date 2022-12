Sabato Open Day al Liceo Chiabrera-Martini per conoscere gli indirizzi Classico, Linguistico e Artistico

Savona. Il Liceo Chiabrera-Martini incarna le anime culturali della città di Savona in un unico, grande istituto: Classico, Linguistico e Artistico offrono infatti ai propri studenti e studentesse programmi ricchi e avvincenti, il tutto costellato di iniziative e progetti che mirano a mettere la conoscenza acquisita tramite l’esperienza (il famoso imparare ad imparare) al centro dell’apprendimento.

Se il Classico già dice tutto attraverso il suo motto, “Il futuro ha un cuore antico”, non sono da meno il Linguistico che grazie all’attiva partecipazione anche dei lettori madrelingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese) portano la cultura e non solo la grammatica o la letteratura dei Paesi studiati nelle nostre aule. L’Artistico dal canto suo permette ai ragazzi di misurarsi già dalle prime classi con i laboratori dove la loro immaginazione prende vita e viene incanalata nei sotto-indirizzi Architettura e Ambiente, Arti Figurative e Design.

Per tutti e due i plessi gli Open Day si svolgeranno nelle giornate di sabato: il prossimo sarà il 17 dicembre dalle 9,30 alle 12,30. Un altro è previsto il 14 gennaio 2023 negli stessi orari.

I due indirizzi sono in: via Caboto 2 – Classico Linguistico, via Aonzo 2 – Artistico.

Il liceo è attivo anche sui social, ecco le pagine collegate: FB https://www.facebook.com/LiceoChiabreraMartiniSavona, IG: chiabrera_martini_savona.