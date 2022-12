Ruba pannelli solari e cloro dalle cisterne di acqua potabile a Ortovero: fermato su un’auto rubata e denunciato

Ortovero. I carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga hanno denunciato un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora, censurato, per il reato di furto aggravato e ricettazione.

L’uomo, che stava bivaccando all’interno di una baracca artigianale, è stato controllato durante un servizio perlustrativo dai carabinieri che, durante l’ispezione dei locali, hanno trovato nella sua disponibilità due pannelli solari, due regolatori elettrici ed una tanica in plastica contenente del cloro: il tutto di evidente provento di furto.

Il materiale rinvenuto, infatti, è stato asportato in due occasioni dalle cisterne d’acqua potabile nel comune di Ortovero, la prima lo scorso 30 ottobre, la seconda, il giorno successivo, nella frazione di Pogli. Ma nell’ultima occasione, un’anomalia del sistema di vigilanza ha allertato il personale del Comune che, giunto sul posto, ha notato l’odierno denunciato a bordo di una Fiat Panda di colore rosso, successivamente risultata rubata, al cui interno è stata vista una tanica di cloro come quella rinvenuta in data odierna.

Il 26enne, però si è sottratto all’identificazione facendo perdere le proprie tracce, per poi abbandonare il veicolo nel Comune di Villanova. I militari dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver segnalato il soggetto all’Autorità Giudiziaria di Savona, gli hanno anche notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

L’operazione odierna “conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori, oltre al mantenimento del decoro urbano nei vari comuni della zona costiera e dell’entroterra”.