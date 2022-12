Ruba maglie e biancheria intima nell’Ovs di Savona, arrestata una ladra seriale

Savona. E’ stata arrestata per furto aggravato una 55enne ieri a Savona, aveva rubato in un negozio di abbigliamento del centro. Ma questo non era l’unico furto effettuato dalla donna, ora in manette. L’operazione a opera della Polizia impegnata nel servizio di prevenzione e controllo del territorio voluto dal Questore di Savona e intensificato, in particolare, durante il periodo prenatalizio.

In particolare, un equipaggio delle volanti è intervenuto nel negozio Ovs di via Paolo Boselli, dove era stata segnalata una donna che, oltrepassata la barriera delle casse, è stata sorpresa con della merce non pagata. La donna, dopo aver asportato la placca antitaccheggio da diversi capi di abbigliamento (danneggiando in alcuni casi anche il vestiario), stava cercando di uscire senza pagare la merce.

I poliziotti hanno quindi trovato nella borsa della donna la refurtiva costituita da alcune maglie e biancheria intima ed effettuati gli accertamenti di prassi sono risultati a suo carico anche diversi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, in particolare furti in attività commerciali.

Pertanto la donna, un’italiana di 55 anni, è stata tratta in arresto e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce rubata, del valore di circa 80 euro, è stata restituita al negozio.