Rocchettese, bomber Troni carica la squadra: “Qui per vincere. La tifoseria? Mai provato un tifo del genere”

Rocchetta di Cairo. Sabato scorso presso l’Augusto Briano è andata in scena una delle gare valevoli per l’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Ad affrontarsi nell’anticipo del sabato sono state Speranza “b” e Rocchettese, due squadre propositive le quali hanno saputo dar vita ad una gara decisamente frizzante e divertente.

Alla fine è stato 2-4 per la formazione ospite, un risultato rotondo che ha certificato l’ottima momento di forma di una compagine, quella rossoblù, pronta ora ad inseguire con forza il sogno promozione. A confermarsi trascinatore degli uomini di Chiola e capocannoniere della squadra e del campionato è stato Roberto Troni, attaccante classe 1998 autore di un’esaltante tripletta.

Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del bomber, giocatore il quale ha esordito dichiarando: “Sono venuto qui per vincere. Conosco le ambizioni della Rocchettese, vogliono salire. Io le condivido, senza ottenere risultati prestigiosi non mi diverto, quindi quest’anno dobbiamo riuscire ad ottenere la promozione punto e basta. Sono contento per la squadra e sono contento di essere venuto qua. Avevo bisogno di cambiare aria e a Rocchetta ho trovato una bella famiglia, sono felice e per questo ringrazio il mister e il direttore perchè non mi hanno fatto mancare niente. Cerco di ripagarli come posso.”

Successivamente l’intervistato ha esaltato la tifoseria rossoblù, un gruppo di supporter definito “incredibile”. Infine Troni ha concluso il proprio intervento affrontando il tema dei propri obiettivi personali: “Mi trovo bene, la squadra merito un plauso per come abbiamo giocato sia questo che lo scorso turno. Adesso possiamo solo fare meglio. Io capocannoniere del campionato? A dire la verità non ci faccio molto caso, mi piace più far fare gol rispetto al farlo, poi per carità se capita cerco di buttarla dentro.”