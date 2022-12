Roccavignale, il Presepe Vivente spegne 40 candeline: con un Gesù Bambino in più

Roccavignale. Al via giovedì 22 dicembre la 40esima edizione del “Presepe vivente”, con un Gesù Bambino in più: la lista dei partecipanti registra una new entry dell’ultimo minuto: Adele Bertone sarà l’ottavo Gesù Bambino. Già selezionata l’anno scorso, all’ultimo momento si era ammalata e non aveva potuto essere presente; recupererà quest’anno ed interpreterà il “Bambinello” nella serata conclusiva del 24 dicembre.

Il fine settimana è stato un momento di grande lavoro per i volontari della Pro Loco, che hanno trascorso sabato e domenica sgomberando la neve dal borgo, allestendo le taverne, preparando costumi e addobbi. I preparativi continueranno anche in questi giorni, per fare in modo che sia tutto pronto per dare il via al Presepe che, come da tradizione, si terrà nell’antico borgo della frazione Strada, nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre.

Come sempre, tutto il paese si mobiliterà per rendere possibile l’evento ma, per l’edizione dei 40 anni, nel cast ci sono alcune presenze eccezionali. Torneranno in scena infatti due dei “padri fondatori” della manifestazione: Giambattista Olivieri riprenderà il ruolo centrale del Profeta, alla veneranda età di 91 anni, mentre Giampietro Rubino parteciperà al corteo con il costume che indossava 40 anni fa.

Gaia Strazzarino, studentessa diciottenne del liceo Calasanzio, interpreterà la Madonna. Nel ruolo di Gesù Bambini gli ultimi nati a Roccavignale o nati quanti da famiglie originarie del paese si alterneranno nel ruolo nelle tre serate, secondo questo calendario: Filippo Paolo Brignone, Costanza Fracchia e Pietro Scola nella serata del 22 dicembre; Edoardo Garolla e Agata Rivado nella serata del 23 dicembre; Adele Bertone, Michele Bianchin e Tommaso Ferraro nella serata conclusiva del 24 dicembre.

Dalle 19:30 apriranno le taverne, che serviranno piatti tipici e degustazioni con ampia scelta: polenta, cotiche e fagioli, panini con salsiccia, farinata, focaccia semplice e farcita, caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. Garage e cantine di trasformeranno in botteghe artigiane dove si potranno vedere dimostrazioni di antichi mestieri. La rappresentazione del Presepe inizierà alle 21:30.

Dalle 19:30, il borgo si animerà inoltre con gli spettacoli degli zampognari (solo nelle serate del 22 e 23 dicembre), gli sputafuoco e il fachiro “Damnio Fulgor”, la danzatrice del ventre “Anbar”, gli allievi della Scuola di Ballo “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco (solo nelle serate del 22 e 23 dicembre), i figuranti storici dell’Ordine del Gheppio, gli attori del Teatro Cantiere di Piana Crixia, il gruppo dei Trottolai di Roccavignale e il gruppo storico “Il Mondo nelle Ali”.

Per chi arriva da fuori, in tutte le serate del Presepe è disponibile il servizio navetta gratuito da Millesimo, con percorso circolare continuo dalle 19:30 alle 23:30; partenza da Piazza della Libertà a Millesimo e fermata intermedia dalla Demont.

Tutte le info e gli aggiornamenti si trovano sul sito e sulla pagina Facebook dove si può chattare con lo staff in caso di dubbi dell’ultimo minuto.