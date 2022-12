Rissa nella notte a Savona: quattro persone portate in ospedale, una ferita da un’arma bianca

Savona. Rissa questa notte a Savona, nel centrale incrocio tra via Paleocapa e via Mistrangelo. A essere coinvolte ben quattro persone e un’arma bianca intorno alle 3.

Per motivi ancora da chiarire i quattro si sono scagliati uno contro l’altro procurando diverse ferite sui corpi dei litiganti. Il bilancio è di quattro feriti che sono stati trasportati tutti in ospedale in codice giallo. Ad essere ferito in modo più serio un uomo di 39 anni che è stato ferito al torace con un’arma bianca.

A intervenire quattro ambulanze: due della croce bianca di Savona e due della croce oro di Albissola. E le forze dell’ordine per chiarire la dinamica della rissa.