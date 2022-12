Rissa nella notte a Savona, individuato dalla polizia uno dei responsabili dell’aggressione

Savona. E’ stato individuato dalla polizia uno dei presunti responsabili della rissa avvenuta nella notte appena trascorsa nel centro di Savona in via Paleocapa.

Intorno alle 3, infatti, si è verificata un’aggressione, da parte di due individui, in danno di altri tre, per futili motivi, nel centro cittadino.

Dalle prime ricostruzioni, le tre persone sono state aggredite da un 25enne, di origini sudamericane, con una bottiglia e da un complice, con uno strumento da taglio.

Il primo aggressore è stato prontamente rintracciato dalle Volanti e denunciato per lesioni aggravate in concorso, mentre per l’individuazione dell’altro, sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’evento.