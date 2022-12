Rimpasto in giunta, Varazze Domani risponde a Bozzano: “Nostro lavoro forte e attivo, il consigliere come al solito parla al posto del sindaco”

Varazze. “Spiace dover rispondere a ciò che dice Bozzano che, come al solito, parla al posto del sindaco di Varazze, ma è doveroso essere chiari”. Continua a tener banco la vicenda del rimpasto in giunta di pochi giorni fa con il botta e risposta tra minoranza consiliare e il consigliere regionale Alessandro Bozzano, in seguito all’uscita dalla giunta di Claudia Callandrone e Daniele De Felice.

“L’uscita di membri della maggioranza è segno della debolezza e del disagio di quest’ultima, l’opposizione già presente in consiglio non c’entra nulla. Il lavoro del gruppo Varazze Domani è forte e attivo su temi importanti come la sanità, in merito alla quale, il consigliere regionale non si è impegnato a sufficienza, lasciando Varazze senza un importante presidio sanitario aperto 24 ore su 24. I varazzini se ne sono accorti togliendogli consenso alle elezioni politiche”.

I consiglieri di opposizione Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti proseguono: “Altri temi sui quali abbiamo agito sono: l’ambiente con grande attenzione al sito della discarica, sicurezza, viabilità e progettazione. L’autonomia, l’indipendenza e la civicità del nostro gruppo consiliare sono indiscutibili, ben distanti dalle logiche di partito della maggioranza e del nuovo gruppo di Fratelli d’Italia e lo dimostrano gli atti e i verbali di consiglio comunale che Bozzano li legga, tra una campagna elettorale e l’altra”.