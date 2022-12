Residenze universitarie al Priamar, interpellanza di FdI al sindaco Russo

Savona. “Aggiornamenti circa la pratica di finanziamento tramite il PNRR dell’ex cellulario (ex ostello) del Priamar, da destinarsi a residenze universitarie”. E’ l’oggetto dell’interpellanza che i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto hanno presentato all’amministrazione del sindaco Marco Russo.

“In risposta ad una precedente interpellanza depositata nel mese di gennaio del corrente anno, relativa alla progettazione per la riqualificazione dell’ex cellulario ottocentesco del Priamar, con l’obiettivo di realizzare residenze universitarie, ed ottenere il relativo finanziamento pubblico, l’assessore competente aveva dichiarato in consiglio comunale che tale pratica sarebbe stata ripresentata successivamente, utilizzando i fondi previsti per il PNRR – ricordano Arecco e Giusto – Inoltre, il sindaco ha più volte fatto dichiarazioni in merito alle nuove modalità di collaborazione tra il Comune di Savona ed il Campus universitario cittadino”.

“Poiché è trascorso quasi un anno da tale prima interpellanza e dalla relativa risposta fornita in consiglio comunale, chiediamo di fornire eventuali aggiornamenti in merito alla progettazione, tramite i fondi del PNRR, relativamente all’ex cellulario ottocentesco; di fornire eventuali aggiornamenti circa le novità progettuali e le iniziative concrete ad oggi avviate dal Comune di Savona, unitamente al Campus universitario”.