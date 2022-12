Regione, via libera all’estensione dell’assistente di sala a tutti i pronto soccorso liguri

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 782, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta a valutare l’istituzione della figura dell’assistente di sala nei reparti di pronto soccorso liguri.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno al bilancio di cui è primo firmatario, afferma: “Di fronte al caos in cui versano i pronto soccorso, con ore d’attesa e utenti disorientati, la presenza di un assistente di sala, per dare informazioni e risposte ai pazienti e ai loro accompagnatori, significa garantire un supporto in più agli utenti, e sgravare il personale sanitario del lavoro di informazione”.

“Con l’ok della giunta ad estendere l’assistente di sala a tutti i pronto soccorso oltre al San Martino, si fa un passo in avanti per garantire una maggiore assistenza nei reparti di emergenza urgenza. Il compito di quesa figura è quello di dare informazioni e supporto ai pazienti su tematiche che esulano dall’aspetto medico ed è pronta a intervenire per la prevenzione e la ricomposizione delle possibili situazioni di tensione che si potrebbero creare in sala di attesa. Altre Regioni l’hanno adottata, come ad esempio il Veneto, con buoni risultai. Bene che anche la Liguria abbia deciso di estenderla”.