Regione, l’assemblea legislativa incontra i consigli comunali dei ragazzi della Liguria

Liguria. Domani, mercoledì 7 dicembre, alle 10.30, nell’aula consiliare di Via Fieschi 15, l’assemblea legislativa della Liguria incontra i consigli comunali dei ragazzi della Liguria, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A rappresentare l’assemblea legislativa saranno il presidente Gianmarco Medusei, il vice Armando Sanna ed il consigliere segretario Claudio Muzio.

Si inizia alle 10.30 con il coro della scuola elementare “De Scalzi-Polacco” di Genova. Segue il saluto del presidente dell’assemblea legislativa, Medusei, che si soffermerà anche sul tema “Liguria allatta”, scelto quest’anno dall’Unicef. La parola passerà quindi agli assessori Simona Ferro e Angelo Gratarola, in rappresentanza della giunta regionale.

Interverrà poi il presidente regionale dell’Unicef, Franco Cirio, che assumerà il ruolo di moderatore nel dibattito che avrà come protagonisti i sindaci ed i diversi rappresentanti dei consigli comunali dei ragazzi, che potranno interfacciarsi con luUfficio di presidenza del consiglio regionale e con gli assessori.

Saranno presenti anche rappresentanti dell’ufficio regionale del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nel corso dell’incontro si terrà il collegamento via Telegram con la radio web “Radio Ragazzi Arenzano”, gestita dai giovanissimi, secondo modalità che saranno illustrate in Aula.

Questi sono i Consigli comunali dei ragazzi, che saranno rappresentati in aula, suddivisi per provincia: per Savona Quliano; per Imperia Vallecrosia, Badalucco, Arma di Taggia, Imperia; per Genova Sant’Olcese, Arenzano, Recco, Cicagna, Moconesi e Mignanego.