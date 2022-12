Regione, fondo neve e pulizia fiumi per i piccoli comuni. Arboscello (PD): “Nulla sullo sport per il caro energia”

“Nevicate, strade ghiacciate e disagi nell’entroterra ligure. Spesso i nostri Comuni, anche durante gli inverni più favorevoli, sono costretti a sostenere maggiori costi per gli interventi di spargimento sale e sgombero neve sul territorio in caso di maltempo. Inoltre, non si possono rivalere sui cittadini residenti perché già in difficoltà per la crisi e il caro bollette. Pertanto, la Lega ha presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria nell’ambito della discussione sul bilancio regionale, che ha impegnato la giunta Toti a valutare lo stanziamento di risorse economiche, attraverso un ‘fondo neve’, a parziale ristoro dei Comuni dell’entroterra che ogni anno sostengono ingenti spese per far fronte ai disagi provocati dalle nevicate”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi nell’ambito della discussione sulla manovra di bilancio in Consiglio regionale.

“Semplificare le norme esistenti sulla manutenzione degli alvei e dare supporto ai sindaci che più di tutti conoscono il loro territorio e sanno come intervenire per garantire l’incolumità dei cittadini. Gli eventi calamitosi che hanno colpito la Liguria e recentemente le Marche dimostrano che non è più possibile farsi trovare impreparati davanti a eventi metereologici estremi”.

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che aggiunge: “Essendo spesso difficile individuare risorse economiche per la pulizia dei nostri fiumi, gli enti pubblici hanno la possibilità di compensare le aziende che effettuano interventi manutentivi negli alvei dei fiumi con il materiale alluvionale da rimuovere. Però il costo di questo materiale è a carico dell’impresa che effettua i lavori, per cui questa operazione diventa anti economica§”.

“Con l’ordine del giorno che ho presentato in sessione di bilancio e che è stato approvato dall’aula, ho chiesto di calcolare nel costo dell’operazione di manutenzione dell’alveo anche quello relativo all’intervento di rimozione del materiale, dando quindi la possibilità all’azienda di prelevarne ulteriormente per andare a coprire tutte le spese sostenute. Ho proposto inoltre l’azzeramento del canone demaniale per i comuni che effettuano interventi di manutenzione degli alvei” conclude.

Ma sul fronte della minoranza arrivano altre critiche: “Nella discussione del bilancio regionale ho presentato un emendamento per allocare 500.000 € in sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche duramente colpite dagli aumenti delle bollette di luce e gas. La Giunta Toti ha respinto questa richiesta e bocciato il contributo, motivando il caro bollette delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi come un non problema” ha affermato il consigliere regionale PD Roberto Arboscello.

“Credo invece che queste realtà abbiamo bisogno di un aiuto per far fronte ai recenti grandi aumenti e garantire le aperture”.

“Il centrodestra forse dimentica che questi impianti – palazzetti, campi sportivi, piscine – svolgono un ruolo fondamentale di presidio sociale e di educazione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sostenendosi quasi esclusivamente sul contributo di genitori, istruttori e dirigenti. La politica non può rimanere sorda alle loro richieste” conclude l’esponente Dem.