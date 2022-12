Regione, approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Muzio (FI) per il sostegno alle bocciofile

Liguria. “Conservare e valorizzare il gioco delle bocce in Liguria, sostenendo e promuovendo anche iniziative volte alla tutela ed al ripristino dei campi e delle strutture, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio sportivo, culturale e storico che questa disciplina porta con sé, nell’ottica di una sua sempre maggiore diffusione e conoscenza tra i giovani”. È la richiesta formulata alla Regione dal capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio, membro della commissione sport e tempo libero, e contenuta in un ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio regionale nel corso della sessione di bilancio.

“Il gioco delle bocce – dichiara Muzio – è una delle principali attività ricreative e sportive praticate in Liguria, con 86 associazioni affiliate nel 2022 alla Federazione Italiana Bocce e centinaia di campi presenti su tutto il territorio regionale. La sua importanza è riconosciuta anche a livello legislativo nel testo unico della normativa regionale in materia di sport, che la annovera tra le discipline di tradizione ligure. Per avere ulteriore conferma della sua centralità sul nostro territorio basta pensare ai numerosi campionati che vedono la Liguria protagonista a livello nazionale ed internazionale”.

“Un altro aspetto cardine alla base dell’ordine del giorno – sottolinea ancora Muzio – è l’importante funzione sociale e aggregativa che riveste il gioco delle bocce, che ha da sempre rappresentato anche uno spazio di incontro e di contrasto alla solitudine. Penso, ad esempio, a tutte quelle realtà dell’entroterra in cui le bocciofile hanno svolto e svolgono un ruolo di primaria rilevanza come punto di ritrovo e condivisione in particolare per le persone anziane, ma anche per i giovani che negli ultimi anni si sono riavvicinati e si stanno riavvicinando a questa attività”.

“Per tutte queste ragioni – conclude – ho presentato l’ordine del giorno, anche con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle associazioni che con passione e dedizione si impegnano a mantenere viva una delle tradizioni più belle e caratteristiche della nostra Liguria. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri regionali che hanno sottoscritto e votato il mio ordine del giorno e la Giunta Toti per aver espresso parere favorevole”.