Regali rubati nella casa dell’Associazione Down, Savona risponde all’appello: donati 200 pacchetti

Savona. È stata grande, grandissima la risposta dei savonesi all’appello lanciato questa mattina dal campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia e dallo staff della Jet Sky Therapy, dopo la notizia che dei ladri avevano rubato tutti i regali sotto l’albero allestito nell’abitazione di via Boselli, dove risiedono i ragazzi dell’Associazione Down di Savona.

Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti: ieri, dalle 18 alle 19, quando i ragazzi sono usciti per il consueto giro serale, i ladri si sono messi in azione e hanno portato via tutti i pacchetti.

Sarebbe dunque stato un magro e amaro Natale per tutti i residenti della struttura, frutto del progetto solidale “Dopo di noi”, ma grazie alla generosità dei savonesi così non sarà. Sono circa 200, infatti, i regali che sono stati portati questo pomeriggio nelle sedi della Croce Oro di Albissola e Savona. Un fiume di solidarietà che ha stupito positivamente Incorvaia, il suo staff e tutti i volontari: “Non ci aspettavamo una risposta di questo genere – commenta – da quando si è saputo del fatto e della nostra raccolta volta a non lasciare i ragazzi senza regali, il mio telefono non ha mai smesso di squillare. E continua a farlo ancora adesso che è in corso la consegna dei regali, in tanti ci dicono che li porteranno anche nei prossimi giorni. Davvero incredibile”.

Gioia, sorpresa e soddisfazione dunque per il campione, da sempre molto attivo nel sociale che ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato e dimostrato vicinanza e affetto a questi ragazzi. Vittime, loro malgrado, di un gesto davvero ignobile.

A portare un gradito dono anche l’avvocato savonese Dino Vercelli, presidente del Cuneo Granda Volley e fino alla scorsa stagione a capo della società calcista Carcarese. Vercelli ha regalato ai ragazzi, anche loro pallavolisti, le maglie delle giocatrici e un pallone autografato. Oltre ad invitarli alla prossima partita in programma il 26 dicembre, nella quale le biancorosse sfideranno il Novara nell’incontro valevole per la 13° giornata del campionato di Serie A1.