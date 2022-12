“Regala un sorriso ai nonni”: a Pietra Ligure consegnati i doni agli ospiti della residenza protetta Santo Spirito

Pietra Ligure. Ieri pomeriggio, giovedì 22 dicembre, con un semplice momento conviviale, sono stati consegnati agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito di Pietra Ligure i doni raccolti con l’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni”, organizzata dal Comune di Pietra Ligure, con la collaborazione delle associazioni delle attività produttive “Facciamo Centro”, “Pietra Levante” e “Amici del Ponente” per promuovere la donazione di un regalo agli ospiti della Santo Spirito e, da quest’anno, anche agli anziani in carico ai servizi sociali comunali.

“Ritorna per il terzo anno consecutivo questa iniziativa speciale cui la nostra amministrazione tiene davvero tanto. E ritorna cresciuta nella proposta, con la novità dell’adesione di diverse attività di ristorazione che hanno messo a disposizione “buoni” per pranzi o cene “delle feste” ed estesa anche agli anziani seguiti dai nostri servizi sociali – esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella -. Abbiamo fortemente voluto promuovere nuovamente questa iniziativa a beneficio non solo degli ospiti della nostra residenza protetta ma anche di tutti gli anziani più fragili della nostra comunità. Il desiderio è quello di favorire il più possibile la condivisione delle tradizioni e dello spirito natalizio e l’intento è duplice: invitare la comunità pietrese ad essere vicina ai nostri “nonni” più fragili ma anche sostenere le attività produttive, invitando la cittadinanza a fare gli acquisti nei negozi “sotto casa”.

“I tempi che stiamo vivendo sono ancora difficili e le preoccupazioni che affliggono le fasce più deboli della nostra comunità sono molte, con la guerra in Ucraina, i rincari delle bollette e l’aumento generalizzato del costo della vita. Regalare un pensiero e un “sorriso” ai nostri “nonni” più fragili, che più di tutti hanno subito e subiscono le difficoltà, dando loro la possibilità veder esaudito il desiderio di un piccolo regalo personalizzato, ci stava proprio a cuore. Anche quest’anno, hanno contribuito alla iniziativa di solidarietà la Cooperativa bagnini “La Pietra”, donando panettoni e pandori agli ospiti della struttura, e il “Pietra Ligure 1956”, che, come sempre, li ha regalati ai servizi sociali comunali – continuano – Ringraziamo di cuore, oltre ai bagnini pietresi e alla dirigenza della società calcistica, le associazioni delle attività produttive “Facciamo Centro”, “Pietra Levante”, “Amici del Ponente” per la loro collaborazione, nonché le tante attività commerciali e i ristoranti che hanno aderito”.

“Un ringraziamento specialissimo va alle bimbe e ai bimbi dell’asilo nido “Ape birichina” e della scuola dell’infanzia “Ape regina” che hanno creato il bellissimo disegno che campeggia sulla locandina dell’iniziativa, ma il grazie più grande a tutta la nostra comunità che, come sempre, non si è tirata indietro e si è coinvolta generosamente in questa bella iniziativa veramente “corale”, riempiendo di regali il sacco di Babbo Natale! Il ringraziamento più bello, per noi, però sono state le emozioni e i sorrisi, teneri e commossi, che ci hanno regalato i nostri “nonni” nello scartare, felici come bambini, i loro doni, con i loro nomi. Buone feste a tutti!”, concludono il sindaco e gli assessori.