Rari Nantes Savona, secca sconfitta a Brescia: 17-5

Brescia. La Bper Rari Nantes Savona ha perso oggi con l’AN Brescia, nella piscina Mompiano, l’incontro valevole per l’ottava giornata della regular season del campionato di Serie A1. 17 a 5 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa del Brescia.

Tra le fila biancorosse da segnalare due assenze pesanti, quelle di Lorenzo Bruni e Giacomo Lanzoni, entrambi infortunati. In porta ha giocato Nicosia la prima metà di gara, Da Rold la seconda.

Il prossimo impegno della squadra savonese sarà ancora in trasferta. I biancorossi allenati Alberto Angelini giocheranno sabato 10 dicembre nella piscina dell’Anzio Waterpolis, alle ore 15,30.

Il tabellino:

AN Brescia – Bper Rari Nantes Savona 17-5

(Parziali: 3-2, 5-0, 6-2, 3-1)

AN Brescia: Tesanovic, Dolce, Presciutti C. 4, Gianazza 1, Lazic 2, Vapenski 2, Renzuto Iodice, Kharkov 1, Alesiani 2, Luongo 1, Di Somma 1, Gitto 3, Baggi Necchi. All. Alessandro Bovo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Rizzo 1, Caldieri 1, Cora, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic, Urbinati, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Brasiliano e D. Bianco. Delegato Fin: Saeli.

Note. Superiorità numeriche: Brescia 7 su 13, Savona 1 su 8.

Usciti per tre falli: Cora a 1’12” dalla fine del terzo tempo, Di Somma a 38” dalla fine del quarto tempo. Nel quarto tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Patchaliev.